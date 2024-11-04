Повреждено кладбище, горел частный дом. Прокуратура о «прилетах» по пригороду
Вечером 3 ноября россияне несколько раз обстреляли Харьковщину – «прилетело» по областному центру и пригороду.
«Около 21:00 зафиксировано попадание в лесополосе в Шевченковском районе Харькова. Без пострадавших. В с. Питомник Дергачевской ТГ в результате авиаатаки горел жилой дом. Информация о пострадавших не поступала», – написали в Харьковской областной прокуратуре.
Около 22:30 прозвучала еще одна серия взрывов.
«В поселке Малая Даниловка в результате вражеского авиаобстрела повреждена территория кладбища и жилые дома. Без пострадавших», – уточнили правоохранители.
Досталось и Харькову. В Шевченковском районе снаряд упал на проезжую часть – поврежден супермаркет, многоэтажки, станция метро, аптеки и магазины. Пострадали 13 людей, из них 4 копа. В Холодногорском районе авиабомба упала в речку около рынка. Две женщины получили острую реакцию на стресс.
«Из изъятых обломков правоохранителями установлено, что для ударов 3 ноября враг применил ФАБ-250 с УМПК», – добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, последствия прилетов, рф, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 09:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 3 ноября россияне несколько раз обстреляли Харьковщину – «прилетело» по областному центру и пригороду.".