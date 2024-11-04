Под завалами пятиэтажки в Ковшаровке могут находиться еще трое людей – ХОВА

«Болезненной темой» назвал ситуацию в Ковшаровке директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол в эфире нацмарафона.

Все из-за того, что продолжать разбор завалов практически невозможно из-за вражеских обстрелов. Над головами спасателей постоянно летают FPV-дроны.

«И на данный момент у нас разрушенный подъезд дома пятиэтажный. Есть информация, что под завалами находится минимум 3 человек и спасательную операцию проводить с применением специализированной техники нет возможности, так как населенный пункт находится под постоянными обстрелами и очень много FPV-дронов летает. А для того, чтобы проводить разбор завалов, там нужно применять специализированную технику», – сказал Сокол.

Он также напомнил, что людей постоянно призывают эвакуироваться, однако все чаще получают отказы. На данный момент, по данным ХОВА, в населенном пункте проживают около четырех тысяч людей.

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что вследствие обстрела многоэтажки пострадала 71-летняя женщина, под завалами нашли тела троих людей – двух женщин мужчины.

Напомним, по Ковшаровке РФ ударила накануне около 20:50. Аварийно-спасательная операция продолжается.