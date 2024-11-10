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Зранку росіяни били по Куп’янську з «Урагану» – поранена жінка (фото)

Події 13:52   10.11.2024
Олена Нагорна
Зранку росіяни били по Куп’янську з «Урагану» – поранена жінка (фото)

Дві мешканки Куп’янського району Харківщини постраждали внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляють в обласній прокуратурі.

10 листопада близько 10:50 війська РФ обстріляли Купʼянськ з РСЗВ “Ураган”, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки. Поранення отримала 55-річна жінка.

9 листопада орієнтовно о 17:00 окупанти обстріляли село Колісниківка. Там була поранена 58-річна мешканка.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 13:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві мешканки Куп’янського району Харківщини постраждали внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляють в обласній прокуратурі.".