В Одесі впіймали правоохоронця з Харкова, що “допомагав” ухилянтам за $7500

Правоохоронець, сидячи в Одесі, допомагав ухилянтам пішки перейти державний кордон України до Молдови, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронець із Харкова розробив «схему» втечі чоловіків за кордон за $7500. Він купляв квитки на потяг до Одеси, бронював готель, а вже далі з наданням вказівок та рекомендацій його «клієнт» мав пішки перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова.

До Одеси правоохоронець їздив разом з ухилянтом, наголошуючи, що візьме із собою документи, що надають можливість безперешкодно пересуватись по території України.

Перед поїздкою він повідомляв, що обовʼязково потрібно одразу передати $2000 як «аванс».

16 листопада 2024 року ділок разом з черговим «клієнтом» поселились у готелі в Одесі, де отримав другий «транш» у розмірі $5500. Там його й затримали правоохоронці.

Підозрюваному у суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 484 480 грн строком на 60 діб.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

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