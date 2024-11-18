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В Одессе поймали правоохранителя из Харькова, помогавшего уклонистам за $7500

Происшествия 17:43   18.11.2024
Оксана Якушко
В Одессе поймали правоохранителя из Харькова, помогавшего уклонистам за $7500

Правоохранитель, сидя в Одессе, помогал уклонистам пешком перейти государственную границу Украины в сторону Молдовы, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В Одессу правоохранитель ездил вместе с уклонистом, подчеркивая, что возьмет с собой документы, позволяющие беспрепятственно передвигаться по территории Украины.

Перед поездкой он сообщал, что обязательно нужно сразу передать $2000 как аванс.

16 ноября 2024 года делец вместе с очередным клиентом поселились в гостинице в Одессе, где получил второй «транш» в размере $5500. Там его и задержали правоохранители.

Подозреваемому в суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 484 480 грн сроком на 60 суток.

Устанавливают другие лица, имеющие отношение к совершению указанного преступления.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранитель, сидя в Одессе, помогал уклонистам пешком перейти государственную границу Украины в сторону Молдовы, сообщает Харьковская областная прокуратура.".