В Одессе поймали правоохранителя из Харькова, помогавшего уклонистам за $7500

Правоохранитель, сидя в Одессе, помогал уклонистам пешком перейти государственную границу Украины в сторону Молдовы, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В Одессу правоохранитель ездил вместе с уклонистом, подчеркивая, что возьмет с собой документы, позволяющие беспрепятственно передвигаться по территории Украины.

Перед поездкой он сообщал, что обязательно нужно сразу передать $2000 как аванс.

16 ноября 2024 года делец вместе с очередным клиентом поселились в гостинице в Одессе, где получил второй «транш» в размере $5500. Там его и задержали правоохранители.

Подозреваемому в суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 484 480 грн сроком на 60 суток.

Устанавливают другие лица, имеющие отношение к совершению указанного преступления.