Як харків’янам сплатити за техобслуговування газових мереж і розподілу газу

Роз’яснення надали в Харківській міській філії “Газмережі”. Там наголосили, що філія – єдиний чинний оператор ГРМ на території міста Харків, який надає послуги з розподілу природного газу понад 500 тис. харків’ян.

Тому сплачувати за послуги необхідно саме Харківській міській філії “Газмережі”. Попередній Оператор ГРМ АТ “Харківміськгаз” припинив свою ліцензійну діяльність на території м. Харків з 1 серпня 2023 року. Клієнти Харківської міської філії “Газмережі”, у багатоповерхівках яких провели технічне обслуговування газових мереж спільної власності, отримують квитанції за надані послуги.

Технічне обслуговування проводиться для безпеки мешканців багатоквартирних будинків Харкова. Газовики виконують планове випробування систем на щільність; перевірку футлярів та технічне обслуговування запірних пристроїв на газопроводах з перевіркою їх працездатності; перевірку на герметичність з’єднань газопроводів; усувають виявлені витоки газу з повторною перевіркою мереж на герметичність.

Квитанція та технічне обслуговування – це одноразовий платіж, який нараховується один раз на три або п’ять років, залежно від терміну експлуатації газових мереж будинку.

Реквізити для оплати за послуги з технічного обслуговування:

ЄДРПОУ – 45141068

МФО – 320478

IBAN: UA783204780000026008924947049

в АБ “УКРГАЗБАНК”

Призначення: “Технічне обслуговування ВБСГ, о/р 131XXXXXXX, адреса, ПІБ”

Графік проведення технічного обслуговування, а також акти розміщені на офіційному сайті Харківської міської філії “Газмережі” в розділі “Технічне обслуговування ВБСГ”.

Окрім одноразової оплати за технічне обслуговування харків’янам щомісяця нараховується оплата за послугу з розподілу природного газу. Завдяки цим коштам фахівці Харківської міської філії “Газмережі” проводять планові та аварійні ремонти, ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та відновлюють газопостачання до постраждалих осель, цілодобово дбають про газову безпеку харків’ян.

Нагадаємо, сплачувати за послуги з доставки газу необхідно до 20 числа кожного місяця або одним платежем до кінця року, щоб зекономити на комісії банку.

Реквізити для оплати послуг з розподілу газу:

Харківська міська філія ТОВ “Газорозподільні мережі України”

код ЄДРПОУ 45141068

п/р UA233518230000026032300188318

в АТ “Ощадбанк” (для фізичних осіб)

Призначення: “За розподіл/доставку природного газу, о/р 131XXXXXXX, адреса, ПІБ”

Як сплатити за послуги газорозподільної компанії?

Реквізити за послуги технічного обслуговування відрізняються від щомісячних за доставку газу. Харків’янам сплачувати необхідно до Харківської міської філії “Газмережі”.

Сплачувати можна через:

🔹 Мобільні застосунки “Приват24” та “Ощад”, а також інші банки, вказавши реквізити для оплати.

🔹 Каси наявних банківських установ.

🔹 Каси Укрпошти.

🔹 Сервіси EasyPay.

🔹 Відсканувавши QR-код на квитанції (технічне обслуговування).

🔹 Особистий кабінет my.grmu.com.ua (розподіл газу).