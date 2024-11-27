Как харьковчанам оплатить техобслуживание газовых сетей и распределение газа

Разъяснения предоставили в Харьковском городском филиале «Газсети». Там подчеркнули, что филиал — единственный действующий оператор ГРС на территории города Харькова, который предоставляет услуги по распределению природного газа более 500 тыс. харьковчан.

Поэтому платить за услуги необходимо именно Харьковскому городскому филиалу «Газсети». Предыдущий Оператор ГРС АО «Харьковгоргаз» прекратил свою лицензионную деятельность на территории г. Харькова с 1 августа 2023 года. Клиенты Харьковского городского филиала «Газсети», в многоэтажках которых провели техническое обслуживание газовых сетей совместной собственности, получают квитанции за предоставленные услуги.

Техническое обслуживание производится для безопасности жителей многоквартирных домов Харькова. Газовики выполняют плановое испытание систем на плотность; проверку футляров и техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах с проверкой их работоспособности; проверку на герметичность соединений газопроводов; устраняют обнаруженные утечки газа с повторной проверкой сетей на герметичность.

Квитанция и техническое обслуживание – это одноразовый платеж, который начисляется один раз в три или пять лет в зависимости от срока эксплуатации газовых сетей дома.

Реквизиты для оплаты за услуги по техническому обслуживанию:

ЕГРПОУ – 45141068

МФО – 320478

IBAN: UA783204780000026008924947049

в АБ «УКРГАЗБАНК»

Назначение: «Техническое обслуживание ВБСХ, о/р 131XXXXXXX, адрес, ФИО»

График проведения технического обслуживания, а также акты размещены на официальном сайте Харьковского городского филиала «Газсети» в разделе «Техническое обслуживание ВБСХ».

Кроме единовременной оплаты за техническое обслуживание харьковчанам ежемесячно начисляют оплату за услугу распределения природного газа. Благодаря этим средствам специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» проводят плановые и аварийные ремонты, ликвидируют последствия вражеских обстрелов и возобновляют газоснабжение в пострадавшие дома, круглосуточно заботятся о газовой безопасности харьковчан.

Напомним, оплачивать услуги по доставке газа необходимо до 20 числа каждого месяца или одним платежом до конца года, чтобы сэкономить на комиссии банка.

Реквизиты для оплаты услуг по распределению газа:

Харьковский городской филиал ООО «Газораспределительные сети Украины»

код ЕГРПОУ 45141068

п/р UA233518230000026032300188318

в АО «Ощадбанк» (для физических лиц)

Назначение: «За распределение/доставку природного газа, о/с 131XXXXXXX, адрес, ФИО»

Как оплатить услуги газораспределительной компании?

Реквизиты за техническое обслуживание отличаются от ежемесячных за доставку газа. Харьковчанам платить необходимо в Харьковский городской филиал «Газсети».

Оплачивать можно через:

🔹 Мобильные приложения «Приват24» и «Ощад», а также другие банки, указав реквизиты для оплаты.

🔹 Кассы действующих банковских учреждений.

🔹 Кассы Укрпочты.

🔹 Сервисы EasyPay.

🔹 Отсканировав QR-код на квитанции (техническое обслуживание).

🔹 Личный кабинет my.grmu.com.ua (распределение газа).