Чи зміниться комендантська година на Різдво і Новий рік у Харкові
Час комендантської години на Харківщині на новорічні свята не зміниться, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Радимо всім мешканцям провести це Різдво, провести новорічні свята вдома. Тому, що на вулицях у нас небезпечно. Ось після масованого ракетного обстрілу одразу була атака «шахедами» і ми спостерігали десь дві години над Харковом, як вони пролітають. Звичайно, працюють усі наші СОУ, можуть падати уламки, детонувати. Це несе небезпеку для наших мешканців», – зазначив Синєгубов.
Він закликав жителів реагувати на сигнали «повітряних тривог» і не допускати масового скупчення людей, адже ворог може чинити провокації.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: комендантский час, новый год, Олег Синегубов, Рождество, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Час комендантської години на Харківщині на новорічні свята не зміниться, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".