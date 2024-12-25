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Чи зміниться комендантська година на Різдво і Новий рік у Харкові

Суспільство 14:46   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Чи зміниться комендантська година на Різдво і Новий рік у Харкові

Час комендантської години на Харківщині на новорічні свята не зміниться, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Радимо всім мешканцям провести це Різдво, провести новорічні свята вдома. Тому, що на вулицях у нас небезпечно. Ось після масованого ракетного обстрілу одразу була атака «шахедами» і ми спостерігали десь дві години над Харковом, як вони пролітають. Звичайно, працюють усі наші СОУ, можуть падати уламки, детонувати. Це несе небезпеку для наших мешканців», – зазначив Синєгубов.

Він закликав жителів реагувати на сигнали «повітряних тривог» і не допускати масового скупчення людей, адже ворог може чинити провокації.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Час комендантської години на Харківщині на новорічні свята не зміниться, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".