Изменится ли комендантский час на Рождество и Новый год в Харькове
Время комендантского часа в Харьковской области на новогодние праздники не изменится, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Советую всем жителям провести это Рождество и новогодние праздники дома. Потому, что на улицах у нас опасно. Вот после массированного ракетного обстрела сразу была атака «Шахедами» и мы наблюдали где-то две часа над Харьковом, как они пролетают. Конечно, работают все наши СОУ, могут падать обломки, детонировать. Это представляет опасность для наших жителей», — отметил Синегубов.
Он призвал жителей реагировать на сигналы «воздушных тревог» и не допускать массового скопления людей, ведь враг может совершать провокации.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: комендантский час, новый год, Олег Синегубов, Рождество, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Время комендантского часа в Харьковской области на новогодние праздники не изменится, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".