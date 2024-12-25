Изменится ли комендантский час на Рождество и Новый год в Харькове

Время комендантского часа в Харьковской области на новогодние праздники не изменится, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Советую всем жителям провести это Рождество и новогодние праздники дома. Потому, что на улицах у нас опасно. Вот после массированного ракетного обстрела сразу была атака «Шахедами» и мы наблюдали где-то две часа над Харьковом, как они пролетают. Конечно, работают все наши СОУ, могут падать обломки, детонировать. Это представляет опасность для наших жителей», — отметил Синегубов.

Он призвал жителей реагировать на сигналы «воздушных тревог» и не допускать массового скопления людей, ведь враг может совершать провокации.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»