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Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW

Україна 07:59   07.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar

Протягом кількох діб окупанти наступають на Харківському, Купʼянському і Борівському напрямку. Чи є в них успіхи хоча б на одному з них, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Атаки РФ на Купʼянщині залишилися марними, констатують аналітики. Ворог намагався прорватися в районі Петропавлівки та Синьківки.

“Речник і командир підрозділу української бригади, що діє на Куп’янському напрямку, зазначив, що погана погода іноді заважає російським військам виставити бронетехніку, літаки чи безпілотники, і що російські війська в цих умовах надсилатимуть піхоту для проведення штурмів без розвідувальної підтримки”, – пишуть в ISW.

Тим часом ворог намагався штурмувати позиції СОУ і на Борівському напрямку.

“Російський блогер стверджував, що 5 січня російські війська просунулися в полях на схід від Загризового та на захід від Лозової (обидва на північний схід від Борової). Однак ISW не знайшов підтвердження цим твердженням. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 січня, показують, що російські війська здійснили механізований штурм розміром приблизно у взвод на схід від Кругляківки (на північний схід від Борової), але не здійснили жодного підтвердженого просування”, – зазначають аналітики.

На Харківському напрямку лінія фронту також залишається без змін.

Крім того, аналітики поки що не прокоментували окупацію Лозової на Харківщині, про яку заявила команда Deep State.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 07:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом кількох діб окупанти наступають на Харківському, Купʼянському і Борівському напрямку. Чи є в них успіхи хоча б на одному з них, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).".