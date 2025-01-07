Наступление РФ в районе Лозовой прокомментировали в ISW
В течение нескольких суток оккупанты наступают на Харьковском, Купянском и Боровском направлении. Есть ли успехи хотя бы на одном из них, рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Атаки РФ в Купянщине оказались безуспешными, констатируют аналитики. Враг пытался прорваться в районе Петропавловки и Синьковки.
«Спикер и командир, действующего на Купянском направлении подразделения украинской бригады, отметил, что плохая погода иногда мешает российским войскам выставить бронетехнику, самолеты или беспилотники, и что российские войска в этих условиях будут отправлять пехоту для проведения штурмов без разведывательной поддержки», – пишут в ISW.
Тем временем враг пытался штурмовать позиции СОУ и на Боровском направлении.
«Российский блогер утверждал, что 5 января российские войска продвинулись в полях к востоку от Загрызово и к западу от Лозовой (оба к северо-востоку от Боровой). Однако ISW не нашел подтверждения этим утверждениям. Геолокационные кадры, опубликованные 5 января, показывают, что российские войска совершили механизированный штурм размером примерно во взвод восточнее Кругляковки (к северо-востоку от Боровой), но не сделали ни одного подтвержденного продвижения», – отмечают аналитики.
На Харьковском направлении линия фронта также остается без изменений.
Кроме того, аналитики пока не прокомментировали оккупацию Лозовой в Харьковской области, о которой заявила команда Deep State.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 07:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение нескольких суток оккупанты наступают на Харьковском, Купянском и Боровском направлении. Есть ли у них успехи, рассказали в Институте изучения войны (ISW).".