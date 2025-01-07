Наступление РФ в районе Лозовой прокомментировали в ISW

В течение нескольких суток оккупанты наступают на Харьковском, Купянском и Боровском направлении. Есть ли успехи хотя бы на одном из них, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Атаки РФ в Купянщине оказались безуспешными, констатируют аналитики. Враг пытался прорваться в районе Петропавловки и Синьковки.

«Спикер и командир, действующего на Купянском направлении подразделения украинской бригады, отметил, что плохая погода иногда мешает российским войскам выставить бронетехнику, самолеты или беспилотники, и что российские войска в этих условиях будут отправлять пехоту для проведения штурмов без разведывательной поддержки», – пишут в ISW.

Тем временем враг пытался штурмовать позиции СОУ и на Боровском направлении.

«Российский блогер утверждал, что 5 января российские войска продвинулись в полях к востоку от Загрызово и к западу от Лозовой (оба к северо-востоку от Боровой). Однако ISW не нашел подтверждения этим утверждениям. Геолокационные кадры, опубликованные 5 января, показывают, что российские войска совершили механизированный штурм размером примерно во взвод восточнее Кругляковки (к северо-востоку от Боровой), но не сделали ни одного подтвержденного продвижения», – отмечают аналитики.

На Харьковском направлении линия фронта также остается без изменений.

Кроме того, аналитики пока не прокомментировали оккупацию Лозовой в Харьковской области, о которой заявила команда Deep State.