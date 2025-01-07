Live
  • Вт 07.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.2
  • EUR 43.91

Наступление РФ в районе Лозовой прокомментировали в ISW

Украина 07:59   07.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Наступление РФ в районе Лозовой прокомментировали в ISW

В течение нескольких суток оккупанты наступают на Харьковском, Купянском и Боровском направлении. Есть ли успехи хотя бы на одном из них, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Атаки РФ в Купянщине оказались безуспешными, констатируют аналитики. Враг пытался прорваться в районе Петропавловки и Синьковки.

«Спикер и командир, действующего на Купянском направлении подразделения украинской бригады, отметил, что плохая погода иногда мешает российским войскам выставить бронетехнику, самолеты или беспилотники, и что российские войска в этих условиях будут отправлять пехоту для проведения штурмов без разведывательной поддержки», – пишут в ISW.

Тем временем враг пытался штурмовать позиции СОУ и на Боровском направлении.

«Российский блогер утверждал, что 5 января российские войска продвинулись в полях к востоку от Загрызово и к западу от Лозовой (оба к северо-востоку от Боровой). Однако ISW не нашел подтверждения этим утверждениям. Геолокационные кадры, опубликованные 5 января, показывают, что российские войска совершили механизированный штурм размером примерно во взвод восточнее Кругляковки (к северо-востоку от Боровой), но не сделали ни одного подтвержденного продвижения», – отмечают аналитики.

На Харьковском направлении линия фронта также остается без изменений.

Кроме того, аналитики пока не прокомментировали оккупацию Лозовой в Харьковской области, о которой заявила команда Deep State.

Читайте также: Третий за день удар по Золочевской громаде Харьковщины: есть пострадавшая

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Отменяйте «зраду» — депутат о перекрашивании поездов в метро Харькова
Отменяйте «зраду» — депутат о перекрашивании поездов в метро Харькова
06.01.2025, 21:55
Враг захватил Лозовую и пытается продвинуться дальше – Deep State
Враг захватил Лозовую и пытается продвинуться дальше – Deep State
07.01.2025, 07:32
Новости Харькова — главное за 07 января: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 07 января: как прошла ночь
07.01.2025, 08:39
Пожары в многоэтажках бушевали в Харькове и области, есть пострадавший – ГСЧС
Пожары в многоэтажках бушевали в Харькове и области, есть пострадавший – ГСЧС
07.01.2025, 08:20
Весь транспорт Харькова — к единой гамме: в метро начали перекрашивать поезда
Весь транспорт Харькова — к единой гамме: в метро начали перекрашивать поезда
06.01.2025, 17:58
Генштаб: трижды пытался наступать враг на севере Харьковщины, что на Купянщине
Генштаб: трижды пытался наступать враг на севере Харьковщины, что на Купянщине
07.01.2025, 08:35

Новости по теме:

07:35
Что известно о продвижении РФ на Купянском и Боровском направлении: данные ISW
07:17
Россияне заявили об успехах на линии Купянск-Сватово-Кременная — ответ ISW
07:24
Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW
10:28
Атаки РФ на Харьковщине – в ISW сообщили, есть ли успехи у врага
07:29
Что происходит на севере Харьковщины и Купянском направлении — анализ ISW

Вы читали новость: «Наступление РФ в районе Лозовой прокомментировали в ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 07:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение нескольких суток оккупанты наступают на Харьковском, Купянском и Боровском направлении. Есть ли у них успехи, рассказали в Институте изучения войны (ISW).".