Маленька дитина постраждала – росіяни атакували Чугуїв на Харківщині

Через обстріл росіян міста Чугуїв постраждала дитина, якій 1 рік і 7 місяців, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 19:00 окупанти спрямували БПЛА «Шахед» по місту Чугуїв. Ворожий боєприпас влучив у двір багатоповерхової забудови. Дівчинці віком 1 рік і 7 місяців надали допомогу на місці, у неї діагностували гостру реакцію на стрес», – доповів Синєгубов.

Також пошкоджені автівка та скління вікон п’ятиповерхівки.

За інформацією ХОВА, БпЛА поцілив у двір житлового будинку.