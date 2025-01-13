Маленька дитина постраждала – росіяни атакували Чугуїв на Харківщині
Через обстріл росіян міста Чугуїв постраждала дитина, якій 1 рік і 7 місяців, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Близько 19:00 окупанти спрямували БПЛА «Шахед» по місту Чугуїв. Ворожий боєприпас влучив у двір багатоповерхової забудови. Дівчинці віком 1 рік і 7 місяців надали допомогу на місці, у неї діагностували гостру реакцію на стрес», – доповів Синєгубов.
Також пошкоджені автівка та скління вікон п’ятиповерхівки.
За інформацією ХОВА, БпЛА поцілив у двір житлового будинку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, Олег Синегубов, харківщина, хова, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 20:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл росіян міста Чугуїв постраждала дитина, якій 1 рік і 7 місяців, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".