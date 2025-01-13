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Маленький ребенок пострадал – ВС РФ атаковали Чугуев на Харьковщине

Происшествия 20:33   13.01.2025
Оксана Якушко
Маленький ребенок пострадал – ВС РФ атаковали Чугуев на Харьковщине

Из-за обстрела россиянами города Чугуев пострадал ребенок, которому 1 год и 7 месяцев, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 19:00 оккупанты направили БПЛА «Шахед» по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал во двор многоэтажной застройки. Девочки в возрасте 1 год и 7 месяцев оказали помощь на месте, у нее диагностировали острую реакцию на стресс», – доложил Синегубов.

Также повреждены автомобиль и остекление окон пятиэтажки.

По информации ХОВА, БпЛА попал во двор жилого дома.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 20:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела россиянами города Чугуев пострадал ребенок, которому 1 год и 7 месяцев, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".