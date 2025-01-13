Маленький ребенок пострадал – ВС РФ атаковали Чугуев на Харьковщине
Из-за обстрела россиянами города Чугуев пострадал ребенок, которому 1 год и 7 месяцев, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 19:00 оккупанты направили БПЛА «Шахед» по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал во двор многоэтажной застройки. Девочки в возрасте 1 год и 7 месяцев оказали помощь на месте, у нее диагностировали острую реакцию на стресс», – доложил Синегубов.
Также повреждены автомобиль и остекление окон пятиэтажки.
По информации ХОВА, БпЛА попал во двор жилого дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, Олег Синегубов, ребенок, харьковщина, хова, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 20:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела россиянами города Чугуев пострадал ребенок, которому 1 год и 7 месяцев, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".