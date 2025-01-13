Маленький ребенок пострадал – ВС РФ атаковали Чугуев на Харьковщине

Из-за обстрела россиянами города Чугуев пострадал ребенок, которому 1 год и 7 месяцев, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 19:00 оккупанты направили БПЛА «Шахед» по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал во двор многоэтажной застройки. Девочки в возрасте 1 год и 7 месяцев оказали помощь на месте, у нее диагностировали острую реакцию на стресс», – доложил Синегубов.

Также повреждены автомобиль и остекление окон пятиэтажки.

По информации ХОВА, БпЛА попал во двор жилого дома.