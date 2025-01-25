Харків’яни пропонують Терехову назвати сквер на честь гетьмана Сагайдачного
На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією дати назву скверу на вулиці Клочківській.
«На вулиці Клочківській знаходиться невеликий сквер. Кілька років тому його реконструювали. Проте він лишається без назви. Пропоную назвати його на честь гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного», – пише автор петиції Олександр Мерзлікін.
Він також пропонує встановити пам’ятник гетьману в місті.
«Новий, великий та той, що відповідатиме його ролі в історії», – додав автор петиції.
Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, петиция, сквер, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 21:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією дати назву скверу на вулиці Клочківській.".