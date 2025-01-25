Харьковчане предлагают Терехову назвать сквер в честь гетмана Сагайдачного
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением дать название скверу на улице Клочковской.
«На улице Клочковской находится небольшой сквер. Несколько лет назад его реконструировали. Однако он остается без названия. Предлагаю назвать его в честь гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного», – пишет автор петиции Александр Мерзликин.
Он также предлагает установить памятник гетману в городе.
«Новый, большой и тот, что будет соответствовать его роли в истории», — добавил автор петиции.
Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, петиция, сквер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 21:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением дать название скверу на улице Клочковской.".