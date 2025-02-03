Синєгубов розповів, як боротимуться з БпЛА і чому захист неба може бути марним
Про те, як планують вирішувати проблему із регулярними атаками безпілотників у Харкові та області, пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він уточнив, що над проблемою доводиться працювати постійно – до рішення підключають усі компетентні служби та органи. А все через те, що регулярно стикаються із новими викликами РФ.
“Наприклад, той захист, який ми формували ще місяць тому, сьогодні він може бути вже не такий актуальний, тому що ворог так само не стоїть на місці і намагається вигадувати будь-які інші способи залітати у безпосередній повітряний простір над Харковом, над Харківською областю. І, звичайно, це нові виклики для нас. Тому 24/7 ми над цим працюємо для того, щоб постійно посилювати наші сили для активного виявлення і, звичайно, протидії тих безпілотних систем, які ворог застосовує по місту Харків і наших цивільних населених пунктах”, – сказав начальник ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 10:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як планують вирішувати проблему із регулярними атаками безпілотників у Харкові та області, пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".