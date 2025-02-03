Синегубов рассказал, как будут бороться с БпЛА и почему защита неба бесполезна

О том, как планируют решать проблему с регулярными атаками беспилотников в Харькове и области, объяснил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он уточнил, что над проблемой приходится работать постоянно – к решению подключают все компетентные службы и органы. А все из-за того, что регулярно сталкиваются с новыми вызовами РФ.

«Например, та защита, которую мы формировали еще месяц назад, сегодня она может быть уже не столь актуальна, потому что враг также не стоит на месте и пытается придумывать любые другие способы залетать в непосредственное воздушное пространство над Харьковом, над Харьковской областью. И, конечно, это новые вызовы для нас. Поэтому, конечно, 24/7 мы над этим работаем для того, чтобы постоянно усиливать наши силы для активного обнаружения и противодействия тем беспилотным системам, которые враг применяет по городу Харькову и нашим гражданским населенным пунктам», – сказал начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»