Вранці окупанти закидали Харківщину КАБами: Синєгубов про удари
Про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, 8 лютого з 04:50 до 05:05 ворог з авіації обстріляв Золочівську громаду. Зокрема, два КАБи вдарили по околиці села Одноробівка, по одному – прилетіли по околицях сіл Березівка та Карасівка, ще два – влучили по околиці села Клинова Новоселівка.
7 лютого о 17:10 КАБ вдарив по відкритій місцевості за межами села Плоске Куп’янського району.
«14:00 місто Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка. 13:00 село Стецьківка. У двір домоволодіння впав ворожий БпЛА. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. 12:10 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля кафе. 10:10 Куп’янськ – внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка», – додав голова ХОВА.
Також FPV-дрони атакували Куп’янськ – БпЛА влучив в цивільний об’єкт інфраструктури. Ще один дрон вдарив по транспортному засобу між селами Грушівка та Нечволодівка, розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 09:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.".