Вранці окупанти закидали Харківщину КАБами: Синєгубов про удари

Про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, 8 лютого з 04:50 до 05:05 ворог з авіації обстріляв Золочівську громаду. Зокрема, два КАБи вдарили по околиці села Одноробівка, по одному – прилетіли по околицях сіл Березівка та Карасівка, ще два – влучили по околиці села Клинова Новоселівка.

7 лютого о 17:10 КАБ вдарив по відкритій місцевості за межами села Плоске Куп’янського району.

«14:00 місто Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка. 13:00 село Стецьківка. У двір домоволодіння впав ворожий БпЛА. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. 12:10 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля кафе. 10:10 Куп’янськ – внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка», – додав голова ХОВА.

Також FPV-дрони атакували Куп’янськ – БпЛА влучив в цивільний об’єкт інфраструктури. Ще один дрон вдарив по транспортному засобу між селами Грушівка та Нечволодівка, розповів Синєгубов.