Утром оккупанты забросали Харьковщину КАБами: Синегубов про удары

О последствиях вражеских обстрелов Харьковщины за сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, 8 февраля с 04:50 до 05:05 враг из авиации обстрелял Золочевскую громаду. В частности, два КАБа ударили по окраине села Одноробовка, по одному — прилетели по окрестностям сел Березовка и Карасовка, еще два — попали по окрестности села Клиновая Новоселовка.

7 февраля в 17:10 КАБ ударил по открытой местности за пределами села Плоское Купянского района.

«14:00 город Купянск. В результате вражеских обстрелов пострадала 20-летняя женщина. 13:00 село Стецковка. Во двор домовладения упал вражеский БпЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 12:10 город Купянск. В результате обстрела повреждено здание кафе. 10:10 Купянск — в результате обстрела пострадала 48-летняя женщина», — добавил глава ХОВА.

Также FPV-дроны атаковали Купянск – БпЛА попал в гражданский объект инфраструктуры. Еще один дрон ударил по транспортному средству между селами Грушевка и Нечволодовка, рассказал Синегубов.