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Десять атак на Купянском направлении, одна – на Харьковском: данные ГШ на утро

Фронт 08:26   08.02.2025
Виктория Яковенко
Десять атак на Купянском направлении, одна – на Харьковском: данные ГШ на утро Фото: Генштаб ВСУ

Где штурмовали оккупанты за прошедшие сутки в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.

Кроме этого, враг бил из авиации, в частности, в районах Петропавловки и Зеленого Гая.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБ, применил 2170 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 127 — из РСЗО», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 08:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где штурмовали оккупанты за прошедшие сутки в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".