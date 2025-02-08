Десять атак на Купянском направлении, одна – на Харьковском: данные ГШ на утро

Где штурмовали оккупанты за прошедшие сутки в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.

Кроме этого, враг бил из авиации, в частности, в районах Петропавловки и Зеленого Гая.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБ, применил 2170 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 127 — из РСЗО», — отметили в Генштабе.