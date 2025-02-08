Десять атак на Купянском направлении, одна – на Харьковском: данные ГШ на утро
Где штурмовали оккупанты за прошедшие сутки в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.
Кроме этого, враг бил из авиации, в частности, в районах Петропавловки и Зеленого Гая.
«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБ, применил 2170 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 127 — из РСЗО», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 08:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где штурмовали оккупанты за прошедшие сутки в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".