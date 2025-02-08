Десять атак на Куп’янському напрямку, одна – на Харківському: ранкові дані ГШ

Де штурмували окупанти впродовж минулої доби на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку українські війська відбили атаку супротивника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

Крім цього, ворог бив з авіації, зокрема, в районах Петропавлівки та Зеленого Гаю.

«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 123 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 106 авіаційних ударів, скинувши 169 КАБ, застосував 2170 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад 5300 обстрілів, з них 127 – із РСЗВ», – зазначили у Генштабі.