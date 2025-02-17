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ОТУВ «Харків»: понад 60 військових втратила РФ за добу на півночі області

Фронт 12:09   17.02.2025
Вікторія Яковенко
ОТУВ «Харків»: понад 60 військових втратила РФ за добу на півночі області Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби українські воїни успішно відбили дві атаки супротивника в напрямку Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.

За даними захисників, окупанти завдали шість авіаударів із застосуванням 11 КАБ, а також 70 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 465 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати ворога за минулу добу склали 64 особи, з них безповоротні – 21, санітарні – 43.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 99 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, чотири артилерійські системи, 11 автомобілів, 14 одиниць спецтехніки та 69 БпЛА.

Знищено: 95 укриттів для особового складу та стартовий майданчик запуску БпЛА.

Читайте також: Окупанти знову розповсюджують фейки про свої успіхи у Вовчанську – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби українські воїни успішно відбили дві атаки супротивника в напрямку Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.".