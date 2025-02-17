ОТУВ «Харків»: понад 60 військових втратила РФ за добу на півночі області

Минулої доби українські воїни успішно відбили дві атаки супротивника в напрямку Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.

За даними захисників, окупанти завдали шість авіаударів із застосуванням 11 КАБ, а також 70 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 465 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати ворога за минулу добу склали 64 особи, з них безповоротні – 21, санітарні – 43.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 99 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, чотири артилерійські системи, 11 автомобілів, 14 одиниць спецтехніки та 69 БпЛА.

Знищено: 95 укриттів для особового складу та стартовий майданчик запуску БпЛА.