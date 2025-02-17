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ОТГВ «Харьков»: более 60 военных потеряла РФ за сутки на севере области

Фронт 12:09   17.02.2025
Виктория Яковенко
ОТГВ «Харьков»: более 60 военных потеряла РФ за сутки на севере области Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки украинские воины успешно отбили две атаки противника в направлении Волчанска, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

По данным защитников, оккупанты нанесли шесть авиаударов с применением 11 КАБ, а также 70 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 465 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери врага за прошедшие сутки составили 64 человека, из них безвозвратные – 21, санитарные – 43.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 99 единиц вооружения и военной техники, в том числе: танк, четыре артиллерийские системы, 11 автомобилей, 14 единиц спецтехники и 69 БпЛА.

Уничтожено: 95 укрытий для личного состава и стартовая площадка запуска БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки украинские воины успешно отбили две атаки противника в направлении Волчанска, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.".