Копи знайшли трьох “героїв соцмереж” у Харкові
Водіїв, які порушують правила руху в Харкові, фіксують інші учасники руху. Якщо відео потрапляє у відкриті джерела, патрульні знаходять порушників.
“Днями поліцейські розшукали та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів “Ford” та “Chevrolet”, які на дорозі з двостороннім рухом, які мають по дві смуги руху у кожному напрямку, здійснили виїзд на зустрічну смугу руху. На обох кермувальників патрульні склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.
Також не уникнув відповідальності водій позашляховика “Mitsubishi”, який їхав на “червоний”. Його знайшли та вручили адмінпротокол.
Відео подій із реєстраторів харківських водіїв поліціянти зібрали та опублікували, підтверджуючи свої рішення.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водіїв, які порушують правила руху в Харкові, фіксують інші учасники руху. Якщо відео потрапляє у відкриті джерела, патрульні знаходять порушників".