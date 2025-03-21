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ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)

Події 17:44   21.03.2025
Олена Нагорна
ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)

Троє людей постраждали внаслідок ДТП на перехресті вулиць Наталії Ужвій та Леся Сердюка у Харкові 21 березня.

Близько 14:00 там зіткнулися автомобілі Audi та Renault, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Постраждали обидва водії, а також 73-річна пасажирка Renault. Усіх трьох доправили до медустанови.

Співробітники поліції з’ясовують обставини аварії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

ДТП на перехресті вулиць Наталії Ужвій та Леся Сердюка у Харкові 21 березня

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 17:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє людей постраждали внаслідок ДТП на перехресті вулиць Наталії Ужвій та Леся Сердюка у Харкові 21 березня.".