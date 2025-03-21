ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)

Троє людей постраждали внаслідок ДТП на перехресті вулиць Наталії Ужвій та Леся Сердюка у Харкові 21 березня.

Близько 14:00 там зіткнулися автомобілі Audi та Renault, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Постраждали обидва водії, а також 73-річна пасажирка Renault. Усіх трьох доправили до медустанови.

Співробітники поліції з’ясовують обставини аварії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.