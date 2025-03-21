ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)

Три человека пострадали в результате ДТП на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка в Харькове 21 марта.

Около 14:00 там столкнулись автомобили Audi и Renault, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадали оба водителя, а также 73-летняя пассажирка Renault. Всех троих доставили в медучреждение.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.