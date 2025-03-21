Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)

Происшествия 17:44   21.03.2025
Елена Нагорная
ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)

Три человека пострадали в результате ДТП на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка в Харькове 21 марта.

Около 14:00 там столкнулись автомобили Audi и Renault, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадали оба водителя, а также 73-летняя пассажирка Renault. Всех троих доставили в медучреждение.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка в Харькове 21 марта

Читайте также: ДТП с тремя автомобилями в Харькове: две машины были на летней резине (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState
Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState
20.03.2025, 19:15
В громаде под Харьковом – «прилет»
В громаде под Харьковом – «прилет»
21.03.2025, 15:12
Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹
Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹
21.03.2025, 11:29
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
20.03.2025, 21:48
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
20.03.2025, 14:27
ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)
ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)
21.03.2025, 17:44

Новости по теме:

15:18
ДТП с тремя автомобилями в Харькове: две машины были на летней резине (фото)
14:20
Совершила ДТП: пьяную водителя в Харькове выследил свидетель — патрульные
13:34
Авто врезалось в бетонное сооружение: в ДТП на Харьковщине погибли двое
15:57
В какие дни недели шанс погибнуть в ДТП на Харьковщине наивысший – статистика
13:14
Авария на теплотрассе: где в Харьковской области остались без отопления

Вы читали новость: «ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 17:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека пострадали в результате ДТП на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка в Харькове 21 марта.".