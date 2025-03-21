ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)
Три человека пострадали в результате ДТП на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка в Харькове 21 марта.
Около 14:00 там столкнулись автомобили Audi и Renault, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пострадали оба водителя, а также 73-летняя пассажирка Renault. Всех троих доставили в медучреждение.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Читайте также: ДТП с тремя автомобилями в Харькове: две машины были на летней резине (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, северная салтовка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 17:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека пострадали в результате ДТП на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка в Харькове 21 марта.".