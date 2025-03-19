ДТП с тремя автомобилями в Харькове: две машины были на летней резине (фото)

18 марта около 17:00 на Садовом проезде в Харькове произошла авария с участием трех автомобилей.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области выяснили, что водитель Nissan не соблюдала безопасную дистанцию, не учла дорожную обстановку и столкнулась с остановившимся впереди авто Toyota. От удара последнее по инерции въехало в Citroen, который также стоял впереди.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Важно отметить, что автомобили Nissan и Toyota были на летней резине, что могло повлиять на их управляемость», — подчеркнули копы.

Следовательно, правоохранители напоминают: замена сезонной резины – это важное условие безопасности на дороге. Использование летних шин в холодное время года может значительно увеличить тормозной путь и привести к аварийным ситуациям.