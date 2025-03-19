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ДТП с тремя автомобилями в Харькове: две машины были на летней резине (фото)

Общество 15:18   19.03.2025
Виктория Яковенко
ДТП с тремя автомобилями в Харькове: две машины были на летней резине (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

18 марта около 17:00 на Садовом проезде в Харькове произошла авария с участием трех автомобилей.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области выяснили, что водитель Nissan не соблюдала безопасную дистанцию, не учла дорожную обстановку и столкнулась с остановившимся впереди авто Toyota. От удара последнее по инерции въехало в Citroen, который также стоял впереди.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Важно отметить, что автомобили Nissan и Toyota были на летней резине, что могло повлиять на их управляемость», — подчеркнули копы.

Следовательно, правоохранители напоминают: замена сезонной резины – это важное условие безопасности на дороге. Использование летних шин в холодное время года может значительно увеличить тормозной путь и привести к аварийным ситуациям.

ДТП в Харькове
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
ДТП в Харькове
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 марта около 17:00 на Садовом проезде в Харькове произошла авария с участием трех автомобилей.".