ДТП с тремя автомобилями в Харькове: две машины были на летней резине (фото)
18 марта около 17:00 на Садовом проезде в Харькове произошла авария с участием трех автомобилей.
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области выяснили, что водитель Nissan не соблюдала безопасную дистанцию, не учла дорожную обстановку и столкнулась с остановившимся впереди авто Toyota. От удара последнее по инерции въехало в Citroen, который также стоял впереди.
«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Важно отметить, что автомобили Nissan и Toyota были на летней резине, что могло повлиять на их управляемость», — подчеркнули копы.
Следовательно, правоохранители напоминают: замена сезонной резины – это важное условие безопасности на дороге. Использование летних шин в холодное время года может значительно увеличить тормозной путь и привести к аварийным ситуациям.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, патрульні, патрульные;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 марта около 17:00 на Садовом проезде в Харькове произошла авария с участием трех автомобилей.".