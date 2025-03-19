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ДТП з трьома автівками у Харкові: дві машини були на літній гумі (фото)

Суспільство 15:18   19.03.2025
Вікторія Яковенко
ДТП з трьома автівками у Харкові: дві машини були на літній гумі (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

18 березня близько 17:00 на Садовому проїзді в Харкові сталася аварія за участю трьох автомобілів.

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області з’ясували, що водійка «Nissan» не дотрималася безпечної дистанції, не врахувала дорожню обстановку та зіткнулася з авто «Toyota», що зупинилось попереду. Від удару останнє за інерцією в’їхало у «Citroen», який також стояв попереду.

«Унаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Важливо зазначити, що автомобілі «Nissan» та «Toyota» були на літній гумі, що могло вплинути на їхню керованість», – підкреслили копи.

Тож, правоохоронці нагадують: : заміна сезонної гуми – це важлива умова безпеки на дорозі. Використання літніх шин у холодну пору року може значно збільшити гальмівний шлях і призвести до аварійних ситуацій.

ДТП в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
ДТП в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня близько 17:00 на Садовому проїзді в Харкові сталася аварія за участю трьох автомобілів.".