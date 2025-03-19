ДТП з трьома автівками у Харкові: дві машини були на літній гумі (фото)
18 березня близько 17:00 на Садовому проїзді в Харкові сталася аварія за участю трьох автомобілів.
В Управлінні патрульної поліції в Харківській області з’ясували, що водійка «Nissan» не дотрималася безпечної дистанції, не врахувала дорожню обстановку та зіткнулася з авто «Toyota», що зупинилось попереду. Від удару останнє за інерцією в’їхало у «Citroen», який також стояв попереду.
«Унаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Важливо зазначити, що автомобілі «Nissan» та «Toyota» були на літній гумі, що могло вплинути на їхню керованість», – підкреслили копи.
Тож, правоохоронці нагадують: : заміна сезонної гуми – це важлива умова безпеки на дорозі. Використання літніх шин у холодну пору року може значно збільшити гальмівний шлях і призвести до аварійних ситуацій.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня близько 17:00 на Садовому проїзді в Харкові сталася аварія за участю трьох автомобілів.".