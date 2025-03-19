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На Салтівці чоловік обурився, як припаркували авто та підпалив його – поліція

Суспільство 14:53   19.03.2025
Вікторія Яковенко
На Салтівці чоловік обурився, як припаркували авто та підпалив його – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Повідомлення про те, що невідомий підпалив авто «ГАЗ» у Салтівському районі Харкова правоохоронці отримали 17 березня.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що розшукали ймовірного порушника. Ним виявився 52-річний чоловік. Він, додали, зізнався, що підпалив машину. Пояснив: його обурив спосіб паркування транспортного засобу, який шкодить благоустрою та заважає пересуватись по тротуару.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 3 до 10 років тюрми.

поджег авто в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
поджег авто в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 14:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про те, що невідомий підпалив авто «ГАЗ» у Салтівському районі Харкова правоохоронці отримали 17 березня.".