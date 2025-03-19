На Салтівці чоловік обурився, як припаркували авто та підпалив його – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Повідомлення про те, що невідомий підпалив авто «ГАЗ» у Салтівському районі Харкова правоохоронці отримали 17 березня.
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що розшукали ймовірного порушника. Ним виявився 52-річний чоловік. Він, додали, зізнався, що підпалив машину. Пояснив: його обурив спосіб паркування транспортного засобу, який шкодить благоустрою та заважає пересуватись по тротуару.
Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 3 до 10 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, поджег, поліція, салтовка;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про те, що невідомий підпалив авто «ГАЗ» у Салтівському районі Харкова правоохоронці отримали 17 березня.".