На Салтівці чоловік обурився, як припаркували авто та підпалив його – поліція

Повідомлення про те, що невідомий підпалив авто «ГАЗ» у Салтівському районі Харкова правоохоронці отримали 17 березня.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що розшукали ймовірного порушника. Ним виявився 52-річний чоловік. Він, додали, зізнався, що підпалив машину. Пояснив: його обурив спосіб паркування транспортного засобу, який шкодить благоустрою та заважає пересуватись по тротуару.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 3 до 10 років тюрми.