Коноплі вирощували в квартирі у Харкові – прокуратура (фото)
Судитимуть безробітного харків’янина, який, за даними слідства, вирощував коноплі у себе в квартирі.
Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, осередок наркорослин знайшли на вулиці Гвардійців-Широнінців. На продажі коноплі, кажуть правоохоронці, 49-річний чоловік хотів надалі заробляти.
Під час обшуку, який провели в січні, виявили та вилучили 13 таких рослин.
Також правоохоронці знайшли близько 1,5 кг канабісу в сухому вигляді, розфасованому по скляних банках, пакетах і згортках, а також понад 220 патронів різного калібру, призначених для стрільби з нарізної вогнепальної зброї.
Наразі фігурант знаходиться у СІЗО. Йому інкримінують незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, незаконне вирощування конопель, зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 ККУ).
Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: квартира, конопля, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судитимуть безробітного харків’янина, який, за даними слідства, вирощував коноплі у себе в квартирі.".