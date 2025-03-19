Коноплю выращивали в квартире в Харькове – прокуратура (фото)
Будут судить безработного харьковчанина, который, по данным следствия, выращивал коноплю у себя в квартире.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, наркорастения нашли на улице Гвардейцев-Широнинцев. На продаже конопли, говорят правоохранители, 49-летний мужчина хотел в дальнейшем зарабатывать.
Во время обыска, проведенного в январе, обнаружили и изъяли 13 таких растений.
Также правоохранители нашли около 1,5 кг каннабиса в сухом виде, расфасованном по стеклянным банкам, пакетам и сверткам, а также более 220 патронов разного калибра, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.
Сейчас фигурант находится в СИЗО. Ему инкриминируют незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотического средства в крупных размерах, незаконное выращивание конопли, хранение боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 УКУ).
Если вину докажут, мужчине грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: квартира, конопля, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить безработного харьковчанина, который, по данным следствия, выращивал коноплю у себя в квартире.".