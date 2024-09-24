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11 кустов конопли вырастил житель Змиева «для собственных нужд» (фото)

Общество 12:10   24.09.2024
Виктория Яковенко
11 кустов конопли вырастил житель Змиева «для собственных нужд» (фото) Фото: Полицейские офицеры громад Харьковской области

Правоохранители получили информацию о том, что на приусадебном участке одного из жителей города Змиев на Харьковщине выращивается конопля.

«При осмотре территории домохозяйства правоохранители обнаружили 11 кустов, предварительно, растений конопли. Мужчина объяснил, что выращивал растения для собственных нужд без цели сбыта. Все обнаруженные растения изъяты для дальнейшего проведения экспертизы», — сообщили на странице «Полицейские офицеры громад Харьковской области» в Facebook.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» УКУ.

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Фото: Полицейские офицеры громад Харьковской области
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Фото: Полицейские офицеры громад Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители получили информацию о том, что на приусадебном участке одного из жителей города Змиев на Харьковщине выращивается конопля.".