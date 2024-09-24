11 кустов конопли вырастил житель Змиева «для собственных нужд» (фото)

Правоохранители получили информацию о том, что на приусадебном участке одного из жителей города Змиев на Харьковщине выращивается конопля.

«При осмотре территории домохозяйства правоохранители обнаружили 11 кустов, предварительно, растений конопли. Мужчина объяснил, что выращивал растения для собственных нужд без цели сбыта. Все обнаруженные растения изъяты для дальнейшего проведения экспертизы», — сообщили на странице «Полицейские офицеры громад Харьковской области» в Facebook.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» УКУ.