11 кущів конопель виростив житель Змієва «для власних потреб» (фото)

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на присадибній ділянці одного з мешканців міста Зміїв на Харківщині вирощуються коноплі.

«Під час огляду території домогосподарства правоохоронці виявили 11 кущів, попередньо, рослин конопель. Чоловік пояснив, що вирощував рослини для власних потреб без мети збуту. Всі виявлені рослини вилучені для подальшого проведення експертизи», – повідомили на сторінці «Поліцейські офіцери громад Харківської області» у фейсбуці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та ч. 1 ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» ККУ.