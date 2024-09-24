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11 кущів конопель виростив житель Змієва «для власних потреб» (фото)

Суспільство 12:10   24.09.2024
Вікторія Яковенко
11 кущів конопель виростив житель Змієва «для власних потреб» (фото) Фото: Поліцейські офіцери громад Харківської області

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на присадибній ділянці одного з мешканців міста Зміїв на Харківщині вирощуються коноплі.

«Під час огляду території домогосподарства правоохоронці виявили 11 кущів, попередньо, рослин конопель. Чоловік пояснив, що вирощував рослини для власних потреб без мети збуту. Всі виявлені рослини вилучені для подальшого проведення експертизи», – повідомили на сторінці «Поліцейські офіцери громад Харківської області» у фейсбуці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та ч. 1 ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» ККУ.

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Фото: Поліцейські офіцери громад Харківської області
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Фото: Поліцейські офіцери громад Харківської області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці отримали інформацію про те, що на присадибній ділянці одного з мешканців міста Зміїв на Харківщині вирощуються коноплі.".