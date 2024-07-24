Харків’янин виростив в приватному секторі коноплі на близько 1 млн грн (фото)
У передмісті Харкова викрили чоловіка, який в приватному секторі спеціально облаштував земельну ділянку для вирощування нарковмісних рослин.
Організував «бізнес» 50-річний харків’янин. У передмісті у приватному секторі він вирощував рослини коноплі, виготовляв з них канабіс та продавав, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
23 липня під час обшуку правоохоронці вилучили кущі рослин коноплі, канабіс у висушеному та частково подрібненому стані вагою близько 500 грамів, саморобні пристрої для вживання наркотиків, електронні ваги та пакети для пакування.
«Вартість вилученої наркосировини та наркотичного засобу канабіс за цінами «чорного ринку» становить близько 1 мільйона гривень», – додали в поліції.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ. Фігуранту загрожує до 7 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: конопля, наркотик, поліція, тюрьма, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У передмісті Харкова викрили чоловіка, який в приватному секторі спеціально облаштував земельну ділянку для вирощування нарковмісних рослин.".