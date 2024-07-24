Харьковчанин вырастил в частном секторе конопли на около 1 млн грн (фото)
В пригороде Харькова разоблачили мужчину, который в частном секторе специально обустроил земельный участок для выращивания наркосодержащих растений.
Организовал «бизнес» 50-летний харьковчанин. В пригороде в частном секторе он выращивал растения конопли, изготовлял из них каннабис и продавал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
23 июля во время обыска правоохранители изъяли кусты растений конопли, каннабис в высушенном и частично измельченном состоянии весом около 500 граммов, самодельные устройства для употребления наркотиков, электронные весы и пакеты для упаковки.
«Стоимость изъятого наркосырья и наркотического средства каннабиса по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен», — добавили в полиции.
Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ. Фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.
Читайте также: Психотропный наркотик сбывали через почту и закладки на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: конопля, наркотик, полиция, тюрьма, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанин вырастил в частном секторе конопли на около 1 млн грн (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пригороде Харькова разоблачили мужчину, который в частном секторе специально обустроил земельный участок для выращивания наркосодержащих растений.".