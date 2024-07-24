Харьковчанин вырастил в частном секторе конопли на около 1 млн грн (фото)

В пригороде Харькова разоблачили мужчину, который в частном секторе специально обустроил земельный участок для выращивания наркосодержащих растений.

Организовал «бизнес» 50-летний харьковчанин. В пригороде в частном секторе он выращивал растения конопли, изготовлял из них каннабис и продавал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

23 июля во время обыска правоохранители изъяли кусты растений конопли, каннабис в высушенном и частично измельченном состоянии весом около 500 граммов, самодельные устройства для употребления наркотиков, электронные весы и пакеты для упаковки.

«Стоимость изъятого наркосырья и наркотического средства каннабиса по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен», — добавили в полиции.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ. Фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.

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