На Салтовке мужчина возмутился, как припарковали авто и поджег его – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
Сообщения о том, что неизвестный поджег авто «ГАЗ» в Салтовском районе Харькова правоохранители получили 17 марта.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что разыскали предполагаемого нарушителя. Им оказался 52-летний мужчина. Он, добавили, признался, что поджег машину. Объяснил: его возмутил способ парковки транспортного средства, которое вредит благоустройству и мешает передвигаться по тротуару.
Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, поджег, полиция, салтовка;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о том, что неизвестный поджег авто «ГАЗ» в Салтовском районе Харькова правоохранители получили 17 марта.".