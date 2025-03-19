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На Салтовке мужчина возмутился, как припарковали авто и поджег его – полиция

Общество 14:53   19.03.2025
Виктория Яковенко
На Салтовке мужчина возмутился, как припарковали авто и поджег его – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Сообщения о том, что неизвестный поджег авто «ГАЗ» в Салтовском районе Харькова правоохранители получили 17 марта.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что разыскали предполагаемого нарушителя. Им оказался 52-летний мужчина. Он, добавили, признался, что поджег машину. Объяснил: его возмутил способ парковки транспортного средства, которое вредит благоустройству и мешает передвигаться по тротуару.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

поджег авто в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
поджег авто в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 14:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о том, что неизвестный поджег авто «ГАЗ» в Салтовском районе Харькова правоохранители получили 17 марта.".