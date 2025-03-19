На Салтовке мужчина возмутился, как припарковали авто и поджег его – полиция

Сообщения о том, что неизвестный поджег авто «ГАЗ» в Салтовском районе Харькова правоохранители получили 17 марта.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что разыскали предполагаемого нарушителя. Им оказался 52-летний мужчина. Он, добавили, признался, что поджег машину. Объяснил: его возмутил способ парковки транспортного средства, которое вредит благоустройству и мешает передвигаться по тротуару.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.