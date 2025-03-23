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Копы нашли трех «героев соцсетей» в Харькове

Общество 10:05   23.03.2025
Оксана Горун
Копы нашли трех «героев соцсетей» в Харькове

Водителей, которые нарушают правила движения в Харькове, фиксируют другие участники движения. Если видео попадает в открытые источники, патрульные находят нарушителей.

«На днях полицейские разыскали и привлекли к ответственности водителей автомобилей «Ford» и «Chevrolet», которые на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы движения в каждом направлении, совершили выезд на встречную полосу движения. На обоих водителей патрульные составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Также не ушел от ответственности водитель внедорожника «Mitsubishi», который ехал на «красный».  Его нашли и вручили админпротокол.

Видео происшествий с регистраторов харьковских водителей полицейские собрали и опубликовали, подтверждая свои решения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 10:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителей, которые нарушают правила движения в Харькове, фиксируют другие участники движения. Если видео попадает в открытые источники, патрульные находят нарушителей".