Копы нашли трех «героев соцсетей» в Харькове
Водителей, которые нарушают правила движения в Харькове, фиксируют другие участники движения. Если видео попадает в открытые источники, патрульные находят нарушителей.
«На днях полицейские разыскали и привлекли к ответственности водителей автомобилей «Ford» и «Chevrolet», которые на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы движения в каждом направлении, совершили выезд на встречную полосу движения. На обоих водителей патрульные составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Также не ушел от ответственности водитель внедорожника «Mitsubishi», который ехал на «красный». Его нашли и вручили админпротокол.
Видео происшествий с регистраторов харьковских водителей полицейские собрали и опубликовали, подтверждая свои решения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушение ПДД, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителей, которые нарушают правила движения в Харькове, фиксируют другие участники движения. Если видео попадает в открытые источники, патрульные находят нарушителей".