Медиків “швидкої” побили палицею на Харківщині, при цьому вони врятували жінку
Парамедик та екстрений медичний технік на Харківщині прийшли на допомогу жінці, на яку накинувся з палицею кривдник, і самі отримали удари.
“10 липня близько 05:45 біля пункту постійного базування в с. Пересічне молодий чоловік накинувся з палицею на жінку. Вона благала про допомогу, і наші колеги — парамедик та ЕМТ — без вагань кинулися на захист”, – повідомили подробиці на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.
Захищаючи даму, медики й самі постраждали.
“Попри те, що й самі зазнали кількох ударів палицею, їм вдалося врятувати постраждалу. Негайно викликали поліцію, всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу”, – зазначили у ЦЕМПіМК.
Читайте також: У гідропарку в Харкові тонув 14-річний підліток: подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: избили, медики, нападение, новини Харкова, скорая;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Медиків “швидкої” побили палицею на Харківщині, при цьому вони врятували жінку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 21:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Парамедик та екстрений медичний технік на Харківщині прийшли на допомогу жінці, на яку накинувся з палицею кривдник, і самі отримали удари".