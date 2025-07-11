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Медиків “швидкої” побили палицею на Харківщині, при цьому вони врятували жінку

Події 21:16   11.07.2025
Оксана Горун
Медиків “швидкої” побили палицею на Харківщині, при цьому вони врятували жінку

Парамедик та екстрений медичний технік на Харківщині прийшли на допомогу жінці, на яку накинувся з палицею кривдник, і самі отримали удари.

“10 липня близько 05:45 біля пункту постійного базування в с. Пересічне молодий чоловік накинувся з палицею на жінку. Вона благала про допомогу, і наші колеги — парамедик та ЕМТ — без вагань кинулися на захист”, – повідомили подробиці на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.

Захищаючи даму, медики й самі постраждали.

“Попри те, що й самі зазнали кількох ударів палицею, їм вдалося врятувати постраждалу. Негайно викликали поліцію, всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу”, – зазначили у ЦЕМПіМК.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 21:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Парамедик та екстрений медичний технік на Харківщині прийшли на допомогу жінці, на яку накинувся з палицею кривдник, і самі отримали удари".