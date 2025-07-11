Медиков «скорой» избили палкой на Харьковщине, при этом они спасли женщину
Парамедик и экстренный медицинский техник на Харьковщине пришли на помощь женщине, на которую набросился с палкой обидчик, и сами получили удары.
«10 июля около 05:45 у пункта постоянного базирования в с. Пересечное молодой человек набросился с палкой на женщину. Она умоляла о помощи, и наши коллеги – парамедик и ЭМТ – без колебаний бросились на защиту», — сообщили подробности на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
Защищая даму, медики и сами пострадали. Однако не отступили.
«Несмотря на то, что и сами получили несколько ударов палкой, им удалось спасти пострадавшую. Немедленно вызвали полицию, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь», — отметили в ЦЭМПиМК.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: избили, медики, нападение, новости Харькова, скорая;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 21:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парамедик и экстренный медицинский техник на Харьковщине пришли на помощь женщине, на которую набросился с палкой обидчик, и сами получили удары".