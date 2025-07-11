Live
  • Пт 11.07.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Медиков «скорой» избили палкой на Харьковщине, при этом они спасли женщину

Происшествия 21:16   11.07.2025
Оксана Горун
Медиков «скорой» избили палкой на Харьковщине, при этом они спасли женщину

Парамедик и экстренный медицинский техник на Харьковщине пришли на помощь женщине, на которую набросился с палкой обидчик, и сами получили удары.

«10 июля около 05:45 у пункта постоянного базирования в с. Пересечное молодой человек набросился с палкой на женщину. Она умоляла о помощи, и наши коллеги – парамедик и ЭМТ – без колебаний бросились на защиту», — сообщили подробности на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Защищая даму, медики и сами пострадали. Однако не отступили.

«Несмотря на то, что и сами получили несколько ударов палкой, им удалось спасти пострадавшую. Немедленно вызвали полицию, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь», — отметили в ЦЭМПиМК.

Читайте также: В гидропарке в Харькове тонул 14-летний подросток: подробности

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
11.07.2025, 14:10
В Харькове маршруты изменят трамваи и троллейбусы 12 июля почти на весь день
В Харькове маршруты изменят трамваи и троллейбусы 12 июля почти на весь день
11.07.2025, 17:59
Ураган в Харькове: коммунальщики показали первые последствия (фото)
Ураган в Харькове: коммунальщики показали первые последствия (фото)
11.07.2025, 19:13
Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина
Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина
11.07.2025, 19:53
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, ураган, склад оружия в гараже
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, ураган, склад оружия в гараже
11.07.2025, 20:42
Харьков получит миллионы долларов на энергетику: что будут делать
Харьков получит миллионы долларов на энергетику: что будут делать
11.07.2025, 21:28

Новости по теме:

16:25
В электричке на Харьковщине избили мужчину, он умер в больнице – полиция
18:04
У 49-летнего мужчины сломана челюсть: «инцидент» с ТЦК в Харькове (обновлено)
15:18
Избили и ограбили военного в Харькове: дело – в суде
16:12
Били или нет: в Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали обвинения о порче авто
12:34
Утром в Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают его знакомого

Вы читали новость: «Медиков «скорой» избили палкой на Харьковщине, при этом они спасли женщину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 21:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парамедик и экстренный медицинский техник на Харьковщине пришли на помощь женщине, на которую набросился с палкой обидчик, и сами получили удары".