Медиков «скорой» избили палкой на Харьковщине, при этом они спасли женщину

Парамедик и экстренный медицинский техник на Харьковщине пришли на помощь женщине, на которую набросился с палкой обидчик, и сами получили удары.

«10 июля около 05:45 у пункта постоянного базирования в с. Пересечное молодой человек набросился с палкой на женщину. Она умоляла о помощи, и наши коллеги – парамедик и ЭМТ – без колебаний бросились на защиту», — сообщили подробности на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Защищая даму, медики и сами пострадали. Однако не отступили.

«Несмотря на то, что и сами получили несколько ударов палкой, им удалось спасти пострадавшую. Немедленно вызвали полицию, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь», — отметили в ЦЭМПиМК.