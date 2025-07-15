Чоловік показував статевий член 11-річним дівчаткам у Харкові: його спіймали
Поліція затримала чоловіка, який вдень у громадському місці в Харкові “вчинив розпусні дії сексуального характеру” стосовно двох 11-річних дівчаток.
Дівчатка сиділи на лавці, коли підхмелений чоловік підійшов до них і почав демонструвати статевий орган, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Збоченця розшукали за описом зовнішності, який надали потерпілі. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець.
Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.
Читайте також: Дитина потонула у Харкові: батьків можуть притягнути до відповідальності – НПУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, педофил, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловік показував статевий член 11-річним дівчаткам у Харкові: його спіймали»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 17:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція затримала чоловіка, який вдень у громадському місці в Харкові “вчинив розпусні дії сексуального характеру” стосовно двох 11-річних дівчаток.".