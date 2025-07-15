Чоловік показував статевий член 11-річним дівчаткам у Харкові: його спіймали

Поліція затримала чоловіка, який вдень у громадському місці в Харкові “вчинив розпусні дії сексуального характеру” стосовно двох 11-річних дівчаток.

Дівчатка сиділи на лавці, коли підхмелений чоловік підійшов до них і почав демонструвати статевий орган, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Збоченця розшукали за описом зовнішності, який надали потерпілі. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець.

Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.