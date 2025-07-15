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Мужчина показывал половой член 11-летним девочкам в Харькове: его поймали

Происшествия 17:32   15.07.2025
Елена Нагорная
Мужчина показывал половой член 11-летним девочкам в Харькове: его поймали

Полиция задержала мужчину, который днем в общественном месте в Харькове «совершил развратные действия сексуального характера» в отношении двух 11-летних девочек.

Девочки сидели на скамейке, когда подвыпивший мужчина подошел к ним и начал демонстрировать половой орган, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Извращенца разыскали по описанию внешности, которое предоставили потерпевшие. Им оказался 53-летний местный житель.

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 17:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала мужчину, который днем в общественном месте в Харькове «совершил развратные действия сексуального характера» в отношении двух 11-летних девочек.".