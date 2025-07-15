Мужчина показывал половой член 11-летним девочкам в Харькове: его поймали

Полиция задержала мужчину, который днем в общественном месте в Харькове «совершил развратные действия сексуального характера» в отношении двух 11-летних девочек.

Девочки сидели на скамейке, когда подвыпивший мужчина подошел к ним и начал демонстрировать половой орган, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Извращенца разыскали по описанию внешности, которое предоставили потерпевшие. Им оказался 53-летний местный житель.

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.