Мужчина показывал половой член 11-летним девочкам в Харькове: его поймали
Полиция задержала мужчину, который днем в общественном месте в Харькове «совершил развратные действия сексуального характера» в отношении двух 11-летних девочек.
Девочки сидели на скамейке, когда подвыпивший мужчина подошел к ним и начал демонстрировать половой орган, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Извращенца разыскали по описанию внешности, которое предоставили потерпевшие. Им оказался 53-летний местный житель.
Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, педофил, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 17:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала мужчину, который днем в общественном месте в Харькове «совершил развратные действия сексуального характера» в отношении двух 11-летних девочек.".