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Вбивство через куріння в Харкові: підозрюваного відправили до СІЗО

Події 13:53   26.07.2025
Оксана Горун
Вбивство через куріння в Харкові: підозрюваного відправили до СІЗО

У Харкові, на вулиці Силікатній, увечері 22 липня сталося вбивство. Жертва – чоловік, який намагався захистити дружину від хулігана.

“Чоловік несподівано підійшов до двох жінок і вирвав у них із рук цигарки. Йому, начебто, не подобалося, коли люди палять. Поки жінки не встигли зрозуміти, що відбувається, до них підійшов чоловік однієї з них. Він намагався заспокоїти незнайомця й запитав, чому той втручається в життя сторонніх людей. Підозрюваний у відповідь дістав ніж і завдав чоловікові множинні удари. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Борець із курінням з місця злочину втік, але його оперативно затримала поліція. Суд відправив підозрюваного до СІЗО без права внесення застави.

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Про вбивство, яке сталося на дитячому майданчику на Силікатній, повідомляла раніше Нацполіція. За даними поліціянтів, підозрюваний – 37-річний житель Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 13:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, на вулиці Силікатній, увечері 22 липня сталося вбивство. Жертва – чоловік, який намагався захистити дружину від хулігана".