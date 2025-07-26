Вбивство через куріння в Харкові: підозрюваного відправили до СІЗО
У Харкові, на вулиці Силікатній, увечері 22 липня сталося вбивство. Жертва – чоловік, який намагався захистити дружину від хулігана.
“Чоловік несподівано підійшов до двох жінок і вирвав у них із рук цигарки. Йому, начебто, не подобалося, коли люди палять. Поки жінки не встигли зрозуміти, що відбувається, до них підійшов чоловік однієї з них. Він намагався заспокоїти незнайомця й запитав, чому той втручається в життя сторонніх людей. Підозрюваний у відповідь дістав ніж і завдав чоловікові множинні удари. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Борець із курінням з місця злочину втік, але його оперативно затримала поліція. Суд відправив підозрюваного до СІЗО без права внесення застави.
Читайте також: 17-річний харків’янин убив хлопця та розчленував на очах у дівчини — слідство
Про вбивство, яке сталося на дитячому майданчику на Силікатній, повідомляла раніше Нацполіція. За даними поліціянтів, підозрюваний – 37-річний житель Харкова.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, прокуратура, суд, убийство;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вбивство через куріння в Харкові: підозрюваного відправили до СІЗО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 13:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, на вулиці Силікатній, увечері 22 липня сталося вбивство. Жертва – чоловік, який намагався захистити дружину від хулігана".