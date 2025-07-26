Вбивство через куріння в Харкові: підозрюваного відправили до СІЗО

У Харкові, на вулиці Силікатній, увечері 22 липня сталося вбивство. Жертва – чоловік, який намагався захистити дружину від хулігана.

“Чоловік несподівано підійшов до двох жінок і вирвав у них із рук цигарки. Йому, начебто, не подобалося, коли люди палять. Поки жінки не встигли зрозуміти, що відбувається, до них підійшов чоловік однієї з них. Він намагався заспокоїти незнайомця й запитав, чому той втручається в життя сторонніх людей. Підозрюваний у відповідь дістав ніж і завдав чоловікові множинні удари. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Борець із курінням з місця злочину втік, але його оперативно затримала поліція. Суд відправив підозрюваного до СІЗО без права внесення застави.

Про вбивство, яке сталося на дитячому майданчику на Силікатній, повідомляла раніше Нацполіція. За даними поліціянтів, підозрюваний – 37-річний житель Харкова.