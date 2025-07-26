Убийство из-за курения в Харькове: подозреваемого отправили в СИЗО
В Харькове, на улице Силикатной, вечером 22 июля произошло убийство. Жертва — муж женщины, пытавшийся защитить супругу от хулигана.
«Мужчина неожиданно подошел к двум женщинам и вырвал у них сигареты. Ему, якобы, не нравилось, когда люди курят. Пока женщины не успели понять, что происходит, к ним подошел муж одной из них. Он пытался успокоить незнакомца и спросил, почему тот вмешивается в жизнь посторонних. Подозреваемый в ответ достал нож и нанес мужчине множественные удары. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Борец с курением с места преступления скрылся, но его оперативно задержала полиция. Суд отправил подозреваемого в СИЗО без права внесения залога.
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Об убийстве, которое произошло на детской площадке на Силикатной, ранее сообщала Нацполиция. По данным полицейских, подозреваемый — 37-летний житель Харькова.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 13:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, на улице Силикатной, вечером 22 июля произошло убийство. Жертва — муж женщины, пытавшийся защитить супругу от хулигана".