Один загиблий та шестеро постраждалих на Харківщині
Як пройшла доба на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів області.
Через обстріли постраждали 4 людей, зокрема дитина.
У Чугуєві постраждали жінки 31, 35 і 54 років; у селі Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 6-річна дівчинка.
Внаслідок вибухів боєприпасів 1 людина загинула, 2 – поранені.
У селі Есхар Новопокровської громади загинув 43-річний чоловік; у селищі Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 75-річний чоловік.
Ворог атакував 2 БпЛА Шевченківський район Харкова – руйнувань зазнала нежитлова будівля;
▪️у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, гараж (м. Куп’янськ), складське приміщення, електромережі (с. Сумське, с. Приколотне);
▪️у Ізюмському районі пошкоджені 15 приватних будинків, 2 пожежні автомобілі (м. Балаклія, с. Новоплатонівка);
▪️у Чугуївському районі пошкоджені 2 приватні будинки (м. Чугуїв), нежитлову будівлю (с. Велика Бабка);
▪️у Богодухівському районі пошкоджений автомобіль (с. Івано-Шийчине).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 09:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пройшла доба на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".