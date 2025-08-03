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Один загиблий та шестеро постраждалих на Харківщині

Події 09:27   03.08.2025
Оксана Якушко
Один загиблий та шестеро постраждалих на Харківщині

Як пройшла доба на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів області.

Через обстріли постраждали 4 людей, зокрема дитина.

У Чугуєві постраждали жінки 31, 35 і 54 років; у селі Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 6-річна дівчинка.

Внаслідок вибухів боєприпасів 1 людина загинула, 2 – поранені.

У селі Есхар Новопокровської громади загинув 43-річний чоловік; у селищі Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 75-річний чоловік.

Ворог атакував 2 БпЛА Шевченківський район Харкова – руйнувань зазнала нежитлова будівля;

▪️у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, гараж (м. Куп’янськ), складське приміщення, електромережі (с. Сумське, с. Приколотне);

▪️у Ізюмському районі пошкоджені 15 приватних будинків, 2 пожежні автомобілі (м. Балаклія, с. Новоплатонівка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджені 2 приватні будинки (м. Чугуїв), нежитлову будівлю (с. Велика Бабка);

▪️у Богодухівському районі пошкоджений автомобіль (с. Івано-Шийчине).

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Один загиблий та шестеро постраждалих на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 09:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пройшла доба на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".