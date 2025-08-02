Дощ, місцями гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 3 серпня

У неділю, 3 серпня, у Харкові та області вночі без опадів, удень – короткочасний дощ, місцями значний. Також по області можлива гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 30 до 32, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 15 до 20 градусів, денна – від 28 до 33.

Вітер північний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с.