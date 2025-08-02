Дощ, місцями гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 3 серпня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 3 серпня, у Харкові та області вночі без опадів, удень – короткочасний дощ, місцями значний. Також по області можлива гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 30 до 32, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 15 до 20 градусів, денна – від 28 до 33.
Вітер північний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 21:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 3 серпня, у Харкові та області вночі без опадів, удень – короткочасний дощ, місцями значний. Також по області можлива гроза.".