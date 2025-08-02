Дождь, местами гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 3 августа
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 3 августа, в Харькове и области ночью без осадков, днем — кратковременный дождь, местами значительный. Также по области возможна гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем – от 30 до 32, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 15 до 20 градусов, дневная – от 28 до 33 градусов.
Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 21:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 3 августа, в Харькове и области ночью без осадков, днем — кратковременный дождь, местами значительный. Также по области возможна гроза.".