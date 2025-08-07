П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині було 13 боїв.
На півночі області ворог намагався прорватися чотири рази у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку було дев’ять боїв.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки”, – пишуть у ГШ.
Також окупанти скинули авіабомби на Шев’яківку, Семенівку, Хатнє, Охрімівку та Куп’янськ.
Втрати ЗС РФ на даний момент такі:
