П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині було 13 боїв.

На півночі області ворог намагався прорватися чотири рази у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було дев’ять боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки”, – пишуть у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомби на Шев’яківку, Семенівку, Хатнє, Охрімівку та Куп’янськ.

Втрати ЗС РФ на даний момент такі: