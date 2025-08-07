Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу

Україна 08:35   07.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині було 13 боїв.

На півночі області ворог намагався прорватися чотири рази у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було дев’ять боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки”, – пишуть у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомби на Шев’яківку, Семенівку, Хатнє, Охрімівку та Куп’янськ.

Втрати ЗС РФ на даний момент такі:

Читайте також: РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу
П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу
07.08.2025, 08:35
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
07.08.2025, 07:37
ДСНС: вночі росіяни вдарили по базі відпочинку на Чугуївщині, почалася пожежа
ДСНС: вночі росіяни вдарили по базі відпочинку на Чугуївщині, почалася пожежа
07.08.2025, 08:07
Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч
07.08.2025, 08:17
Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії
07.08.2025, 06:00
Токар: чоловік, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові, – «активний ухилянт»
Токар: чоловік, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові, – «активний ухилянт»
06.08.2025, 20:34

Новини за темою:

07:37
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
08:20
За добу по всій лінії фронту йшло 143 бої – де ЗС РФ наступали на Харківщині
07:33
ISW: росіяни намагалися просунутися біля Гоптівки та поблизу Куп’янська
08:15
Майже два десятки боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог
07:35
Що відомо про просування армії РФ у Куп’янську, розповіли в ISW

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині було 13 боїв.".