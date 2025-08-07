Пять населенных пунктов попали под авиаудары РФ – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковщине было 13 боев.

На севере области враг пытался прорваться четыре раза в районе Волчанска.

На Купянском направлении – было девять боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки», – пишут в ГШ.

Также оккупанты сбросили авиабомбы на Шевяковку, Семеновку, Хатнее, Охримовку и Купянск.

Потери ВС РФ на данный момент следующие: