Пять населенных пунктов попали под авиаудары РФ – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковщине было 13 боев.
На севере области враг пытался прорваться четыре раза в районе Волчанска.
На Купянском направлении – было девять боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки», – пишут в ГШ.
Также оккупанты сбросили авиабомбы на Шевяковку, Семеновку, Хатнее, Охримовку и Купянск.
Потери ВС РФ на данный момент следующие:
Читайте также: РФ продвинулась в Волчанске и приблизилась к Купянску – ISW о перспективах
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пять населенных пунктов попали под авиаудары РФ – данные Генштаба»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковщине было 13 боев.".