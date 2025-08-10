Live
Дощ, місцями гроза і шквали: погода в Харкові та області на 11 серпня

Погода 21:27   10.08.2025
Олена Нагорна
У понеділок, 11 серпня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, невеликий короткочасний дощ. По області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть від 15 до 17 градусів, вдень – від 23 до 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 13 до 18 градусів, денна – від 22 до 27.

Вітер вночі південний – 3-8 м/с, удень північно-західний – 7-12 м/с, по області подекуди пориви – 15-20 м/с.

“У понеділок значна частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту, тому й температура повітря на заході, півночі, у центральній частині і навіть на сході України знизиться на кілька градусів і становитиме +21+27 градусів, на сході місцями до +29 градусів”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Автор: Олена Нагорна
