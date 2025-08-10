Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
В понедельник, 11 августа, в Харькове и области – облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По области местами гроза.
В Харькове ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов, днем – от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 13 до 18 градусов, дневная – от 22 до 27.
Ветер ночью южный – 3-8 м/с, днем северо-западный – 7-12 м/с, по области местами порывы – 15-20 м/с.
«В понедельник значительная часть территории Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта, поэтому температура воздуха на западе, севере, в центральной части и даже на востоке Украины снизится на несколько градусов и составит +21+27 градусов, на востоке местами до +29 градусов», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
