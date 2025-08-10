Live
  • Вс 10.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа

Погода 21:27   10.08.2025
Елена Нагорная
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа

В понедельник, 11 августа, в Харькове и области – облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По области местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов, днем – от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 13 до 18 градусов, дневная – от 22 до 27.

Ветер ночью южный – 3-8 м/с, днем северо-западный – 7-12 м/с, по области местами порывы – 15-20 м/с.

Читайте также: Дефицит осадков и жара: как погода в июле повлияла на урожай на Харьковщине

«В понедельник значительная часть территории Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта, поэтому температура воздуха на западе, севере, в центральной части и даже на востоке Украины снизится на несколько градусов и составит +21+27 градусов, на востоке местами до +29 градусов», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
08.08.2025, 21:27
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, обстрелы
10.08.2025, 17:23
Шаповал: почти весь бизнес Харьковщины больше не может бронироваться через ОВА
Шаповал: почти весь бизнес Харьковщины больше не может бронироваться через ОВА
10.08.2025, 16:41
Жара отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 августа
Жара отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 августа
09.08.2025, 20:45
«Еще одна замечательная новость»: в экопарке показали малышей-ягуаров (видео)
«Еще одна замечательная новость»: в экопарке показали малышей-ягуаров (видео)
10.08.2025, 18:30
Харьков вскоре станет умнее: что такое Smart City, объяснили айтишники (видео)
Харьков вскоре станет умнее: что такое Smart City, объяснили айтишники (видео)
10.08.2025, 20:25

Новости по теме:

20:25
Харьков вскоре станет умнее: что такое Smart City, объяснили айтишники (видео)
19:30
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
18:30
«Еще одна замечательная новость»: в экопарке показали малышей-ягуаров (видео)
17:23
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, обстрелы
17:17
Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 11 августа, в Харькове и области – облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По области местами гроза.".